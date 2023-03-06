5 марта в Петушинском районе на пожаре в частном доме погиб мужчина 1971 года рождения. Следком РФ по Владимирской области инициировал доследственную проверку. Следователи установят

5 марта в Петушинском районе на пожаре в частном доме погиб мужчина 1971 года рождения. Следком РФ по Владимирской области инициировал доследственную проверку. Следователи установят обстоятельства происшествия, но предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Как выяснилось, ранее пожар уже был в этом доме. Причиной стала непотушенная сигарета. «Однако, после произошедшего мужчина должных выводов