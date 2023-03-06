На общем собрании собственнки не выбрали новую организацию. Местные чиновники не удосужились назначить временные УК.

В Вязниковском районе шесть домов остались без управляющих компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В деревнях Поздняково и Сергеево, а также в посёлке Центральный без «управляшек» остались несколько домов. На общем собрании собственнки не выбрали новую организацию. Местные чиновники не удосужились назначить временные УК. Многоквартирные дома остались без оперативного управления, а значит, что за содержание и ремонт жилья сейчас никто не отвечает.Прокурор подал в Вязниковский городской суд два иска с целью обязать власти выбрать временные компании для домов. Суд удовлетворил требования ведомства.