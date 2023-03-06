В Вязниковском районе завершена капитальная реконструкция бывшего детского дома в поселке Мстёра. На его базе появился современный детский сад.

В Вязниковском районе завершена капитальная реконструкция бывшего детского дома в поселке Мстёра. На его базе появился современный детский сад.Учреждение рассчитано на 90 мест. На двух этажах обустроены пять групп, все со спальнями, есть раздевалки, санузлы, кабинеты, пищеблок, прачечная, спортивный и актовый залы.«Реконструкция проведена благодаря Народной программе «Единой России». Строители постарались сделать все, чтобы детство у ребятишек было беззаботным, уютным и красивым. Сейчас дело за установкой собственной газовой котельной и благоустройством дворовой территории», - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.