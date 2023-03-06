Владимирскую область посетили ведущие врачи из федеральных клиник

Владимирскую область посетили ведущие врачи из федеральных клиник. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.Проект «Кардиорейд» инициирован Советом Федерации. Кардиохирурги, аритмологи, сосудистые хирурги из ФГБУ «НМИЦ хирургии им.А.В. Вишневского» и Сеченовского Университета проконсультировали пациентов с хронической сердечной патологией.Пациенты приходили на приём к специалистам с готовыми результатами диагностических исследований. На месте доктора проводили консультации. В результате больные получили направления в федеральные медучерждения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.«50 жителей из разных уголков региона и даже из Мариуполя получили заключение московских врачей и дальнейшие рекомендации по дальнейшему лечению», - подвели итоги мероприятия в Белом доме.