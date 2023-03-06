Владимирскую область ожидает гололедица, увеличение снежного покрова и слабоотрицательная...

Владимирскую область ожидает гололедица, увеличение снежного покрова и слабоотрицательная температура днёмНа протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается сильный снег.Температура воздуха максимум - 1 градус.Ветер до 4 метров в секунду.Атмосферное давление повысится с 739 до 740 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды7 марта отмечается день памяти преподобного Моисея Белозерского, Маврикия. На Маврикия приходится самый ранний прилет грачей, прилетают первые скворцы, а это сулит раннюю весну. В этот день можно услышать самую раннюю трель полевого жаворонка. В старину заметили, что прохладный день 7 марта указывает на то, что лето скорее всего будет дождливым.Фото https://www.pxfuel.com/en