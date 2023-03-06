Во Владимире 3 марта 2023 года 16-летний Иван Ермаков вышел из дома и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Мальчика разыскивают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Рост

Во Владимире 3 марта 2023 года 16-летний Иван Ермаков вышел из дома и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Мальчика разыскивают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Рост подростка – 160 см, худощавого телосложения, темные волосы и карие глаза. В момент пропажи был одет в серую куртку с желто-оранжевыми вставками, синие джинсы, кроссовки