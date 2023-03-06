Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении директора автошколы, продавшего двум ученикам водительские права категории «В». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской

Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении директора автошколы, продавшего двум ученикам водительские права категории «В». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. В октябре 2022 года 58-летний мужчина помог с правами двум жителям города, которые не проходили обучение и не сдавали экзамены. В общей сложности директор получил от них 28 тысяч рублей.