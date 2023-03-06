Информация стала известна во время заседания комиссии по стимулирующим выплатам.

Фонд зарплат на станции скорой медицинской помощи в 2023 году на 9 млн рублей. Об этом сообщил профсоюз медработников. Информация стала известна во время заседания комиссии по стимулирующим выплатам.«Согласованный минздравом и ТФОМС фонд оплаты труда на ССМП уменьшился с 271,5 млн до 262,5 млн рублей. По нашим оценкам, примерно такой суммы хватило бы на премии врачам и фельдшерам, которые были отменены», - рассказали в профсоюзе «Действие».Напомним, что ранее медработники. После чего решено создать комиссию, котораяСторонам удалось договориться о выплате премий водителям за февраль. Как пишут в профсоюзе, медперсоналу общепрофильных бригад и оперативного отдела администрация решила перечислить премии за последний месяц в урезанном объёме: врачам - максимум 14 тысяч рублей на человека, а среднему медперсоналу - по 7 тысяч рублей.