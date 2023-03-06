До суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Во Владимире директор автошколы задержан за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Отдел экономической безопасности задокументировал факт получения мзды в качестве коммерческого подкупа главой одной из автошкол областного центра. В октябре прошлого года 58-летний руководитель получил от двух учеников 28 тысяч рублей за выдачу прав категории «В» без обучения и экзаменов.На мужчину завели уголовное дело. До суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.