Мэрия города Владимира подвела итоги VII конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации города Владимира», победу в котором одержала консультант отдела экологии управления по

Мэрия города Владимира подвела итоги VII конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации города Владимира», победу в котором одержала консультант отдела экологии управления по охране окружающей среды Ирина Кузьменко. По информации пресс-службы горадминистрации, конкурсная комиссия присудила 1 место Ирине Кузьменко за ее проект озеленения областного центра, приступить к реализации которого власти планируют уже этой весной. 2 место