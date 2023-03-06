Во Владимире пациент ножом ранил фельдшера Скорой помощи. Накануне около 15 часов дежурная...

Во Владимире пациент ножом ранил фельдшера "Скорой помощи".Накануне около 15 часов дежурная бригада выехала по вызову к якобы находившемуся без сознания пациенту.Позвонившая по 03 женщина, попросила приехавших фельдшеров вызвать милицию, поскольку "обморочный" ее бил. Внезапно "больной" очнулся и набросился на медиков с ножом. В итоге, один из работников "скорой" получил порез руки. - сообщили в профкоме станции "Скорой помощи" во Владимире.По предварительным данным, начато расследование по признакам статьи УК "Угроза убийством".Фото https://www.pxfuel.com/en