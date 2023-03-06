ЧП произошло днём 5 марта.

Во Владимире мужчина пытался зарезать фельдшеров скорой помощи. Об этом рассказала председатель профсоюза «Действие» Екатерина Ашаева.ЧП произошло днём 5 марта. В 14:50 бригаду направили на вызов. Скорую встретила родственница пациента, которая попросила вызвать полицию, ссылаясь на то, что мужчина избил её.«Сам он лежал на кровати. Услышав про полицию, агрессор встал, сходил на кухню за ножом и набросился на медиков. Один из фельдшеров, отбиваясь, получил ранение в область левого локтя. Им удалось выбежать из квартиры и вызвать сотрудников МВД. Второй фельдшер, девушка, находилась в состоянии сильного стресса», - пояснила Екатерина.На место ЧП прибыли полицейские, которые оформили протокол по статье «Угроза убийством». Бригада же отправилась на следующий вызов.