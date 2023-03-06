Депутаты Заксобрания Владимирской области опровергли слухи о планируемой приватизации одного из МУПов города Владимира – «Владимирводоканала». 28 февраля на заседании депутатов

Депутаты Заксобрания Владимирской области опровергли слухи о планируемой приватизации одного из МУПов города Владимира – «Владимирводоканала». 28 февраля на заседании депутатов представитель фракции КПРФ Шамиль Хабибуллин заявил, что к нему обратились «работники данного предприятия», рассказавшие о планируемой передаче прибыльного МУПа в частные руки. Председатель ЗС Владимир Киселев оперативно направил запрос главе Владимира Дмитрию Наумову с