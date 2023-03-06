Во Владимире пожарные ликвидировали возгорание на деревообрабатывающем производстве. Сегодня в 9...

Во Владимире пожарные ликвидировали возгорание на деревообрабатывающем производстве.Сегодня в 9 часов поступил сигнал из Суздаля о пожаре на деревообрабатывающем производстве на улице Промышленная, д. 27.Наблюдался дым из-под кровли здания. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали распространиться огню на все здание, и оперативно ликвидировали загорание пиломатериалов на площади 100 кв. м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.