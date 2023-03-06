Во Владимирской епархии прихожане плетут из парашютного шелка маскировочные сети для СВО. Приходы...

Во Владимирской епархии прихожане плетут из парашютного шелка маскировочные сети для СВО.Приходы Владимирской епархии объединяются в большом добром деле – отправке гуманитарных посылок в зону Специальной военной операции. Каждую неделю верующие собираются при некоторых храмах и шьют маскировочные сети для передачи бойцам на фронт. Подробности в следующем сюжете.Пункт сбора гуманитарной помощи в Боголюбово находится рядом с храмом святых праведных Иоакима и Анны. Помещение в здании «Аптеки» предоставили безвозмездно. Маскировочные сети плетутся в технике «галстука» либо «гирлянды-листика».. Сами сетки - основы приобретаются на пожертвованные средства.Наталья Соловьева, прихожанка храма Иоакима и Анны пос.Боголюбово: Поступила такая просьба – нужны маскировочные сети, укрывать технику. И мы стали искать, где научиться всё это делать. Во Владимире есть «Рокот центр 33». Это движение, где ребята помогают фронту и всё своими руками делают – БПЛ, печки, свечи блиндажные, и также сети. Меня ребята научили и я свою работу привезла. Прихожане наши стали приходить помогать. Кто-то дома стал нарезать. Подготовка очень много занимает времени.К миссионерской акции прихожан подключается всё больше людей, приезжают со всей области. Ежедневно здесь трудятся от 5 до 10 человек, дежурят по очереди. В местных школах учащиеся также помогают в подготовке маскировочного материала. За последние 3 месяца на фронт волонтеры отправили больше 350 сетей.Евгений Семенов, представитель Владимирского отделения «Боевого братства» и «Союза десантников России»:- Для укрытия техники, блиндажей. Потому что летят дроны. Всё это просматривается. А тут, как бы спасительный круг.Виктория, жительница г.Владимира:- У меня есть дядя, и он сейчас тоже на войне. И мама каждый вечер с ним общается. И мы плетем всем, и ему передаём. Когда мы эту сетку плетем, то я думаю, что если она попадет к Саше, моему дяде, то она спасет ему жизнь.У мастериц есть даже свой рукописный «стол заказов» с заявками, где подписана маркировка, техника, цвет, количество необходимых сетей. Рядом ставят галочки, когда заказ выполнен.Елена, прихожанка храма Иоакима и Анны пос.Боголюбово:- Нашли краску, заказали, стали пробовать. Пробовали и частичками маленькими красить. И потом был заказ – мы стали целиком красить. Заказ выполнили, очень довольны. Наши сети помогают. Цветовая гамма подходит. Женщины рассказывают: Красят у нас на работе до самого вечера, до 9 часов. Уходят домой просто отлежаться, поесть. И снова – работа, потом сети. Стараемся просто для мальчишек, для наших. Чтобы как можно больше.Навыки плетения маскировочных сетей от боголюбовских умельцев были переданы и судогодским приходам. Здесь процесс сборки ведется под руководством настоятеля –отца Георгия. Одна сеть может спасти жизнь солдата, а три таких – экипаж целого танка.Георгий Морохин, настоятель храма г.Судогды:- Пока мы здесь в тепле, уюте, но мы здесь можем помочь сохранить нашим ребятам жизнь. мы можем сейчас сделать им эти укрытия из сеток, свечи. Мы все подключились к этому, каждый подвяжет по маленькому лоскуточку, и этот лоскуточек тоже для победы.Всё для фронта, всё для победы! - девиз, как и в годы Великой Отечественный войны» у тружеников тыла остался прежним. Мы-дети и внуки победителей.Наталья Соловьева, прихожанка храма Иоакима и Анны п.Боголюбово:- Вы знаете, мы вкладывали и стихи, и иконки в сети. Как вот ребята приезжают и говорят: Девчонки, на фронте нет неверующих. Там даже перестают ругаться матом, по крайней мере при тех, кто верующий. И когда они видят, что мы пишем – из Боголюбово с любовью, они говорят – просто за душу берет.Поддержка от прихожан будет продолжаться. Сейчас здесь требуется водонепронимцаемая ткань «Оксфорд» из практичного материала, специальная краска, сети, и конечно, добровольцы, готовые приехать и потрудиться.Татьяна Данилова, пресс-служба Владимирской епархии