С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181409 владимирцев.

Во Владимирской области 4 марта выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 20 человек. Еще 12 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 10 - в Гусь-Хрустальном, 9 - в Ковровском, 5 - в Суздальском, 4 - в Кольчугинском, по 3 - в Александровском, Петушинском и Киржачском, по 2 - в Собинском и Камешковском, по 1 - в Юрьев-Польском, Судогодском, Меленковском, Вязниковском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181409 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50230 заболевших во Владимире, 21523 - в Ковровском районе и 19615 - в Муроме.