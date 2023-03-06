К середине недели метеорологи прогнозируют оттепель до +3 и слякоть.

Во Владимирской области 6 марта вновь ожидается метель и гололедица. Об этом сообщает Центр погоды «Фобос».По прогнозам синоптиков, на регион надвигаются сильные снегопады. Температура воздуха поднимется до нуля. Ночью передают заморозки до -6. Скорость западного ветра не будет превышать трёх метров в секунду. Атмосферное давление будет колебаться на уровне 734 - 738 миллиметров ртутного столба.К середине недели метеорологи прогнозируют оттепель до +3 и слякоть.