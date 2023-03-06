Во Владимирской области можно будет требовать компенсацию за опоздавший или не приехавший...

Во Владимирской области можно будет требовать компенсацию за опоздавший или не приехавший автобус.Верховный суд принял решение, которое может иметь далеко идущие последствия: он разрешил просить компенсацию морального вреда за опоздавший общественный транспорт, сообщает РИА Новости.До Верховного суда дошел житель Московской области чуть было не опоздал на поезд из-за задержки автобуса.И вынужден был весь путь и до электрички, и в метро проделать бегом с чемоданом в руках. Он обратился с суд, с иском о том, что испытал нравственные страдания в связи с боязнью опоздания на поезд и физические страдания, выразившиеся в сильной головной боли из-за переживаний. В медицинские учреждения не мог обратиться из-за риска опоздать на поезд. Но все суды ему отказали, кроме Верховного суда.ВС постановил: "перевозчик не вправе без предварительного согласования с уполномоченным органом отменить назначенные по маршруту регулярных перевозок рейсы или изменить расписание движения. Если возникает угроза срыва рейса по эксплуатационной причине, то необходимо "принять меры по оперативному регулированию движения городского транспорта".И еще Верховный суд уточнил, что "в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке ответственность несет именно транспортная компания... Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда".Фото https://www.pxfuel.com/en