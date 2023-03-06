Во Владимирской области на пожаре погиб мужчина, которого один раз уже спасли из огня. По факту...

Во Владимирской области на пожаре погиб мужчина, которого один раз уже спасли из огня.По факту гибели 5 марта 2023 года на пожаре в частном жилом доме в поселке Городищи Петушинского района 51-летнего мужчины следователи регионального Следственного комитета проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.По предварительным данным, возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнём при курении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила-пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Из-за неосторожных действий погибшего при курении, ранее произошло возгорание в данном жилом доме. Однако, после произошедшего мужчина должных выводов для себя не сделал, подчеркнули в Следственном комитете.Фото https://www.pxfuel.com/en