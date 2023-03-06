По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.

В Коврове аферисты подделали документы на недострой и продали его за 12 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.Изначально Арбитражный суд отказал «Фонду развития Коврова» в признании права собственности на объект незавершённого строительства, расположенный на улице Строителей. Фемида установила, что земля для возведения магазина не выделялась, а разрешение на постройку супермаркета не выдавалось.Впоследствии Росреестр принял здание на учёт как бесхозяйное имущество. Через год мэрия города захотела принять объект в муниципальную собственность. Однако выяснилось, что он был приватизирован некоммерческой организацией «Фонд развития города Коврова».«Участники преступной схемы представили от имени Фонда в Росреестр поддельную копию письменного согласия управления имущественных и земельных отношений администрации города, которая послужила основанием для регистрации права на имущество. Далее организация продала недвижимость за 12 млн рублей частному лицу», - установили прокуроры.По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов.