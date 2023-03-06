Во Владимирской области прокуратура через суд добилась появления нового автобусного...

Во Владимирской области прокуратура через суд добилась появления нового автобусного маршрута.Муромской городской прокуратурой установлено, что вопрос об организации межмуниципального маршрута «Муром – Новые Котлицы» Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области длительное время не рассматривался. Жители лишены полноценного регулярного транспортного сообщения, что существенно ущемляет их права и законные интересы, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В Муромский городской суд было направлено соотвествующее административное исковое заявление. Требования прокурора судом удовлетворены.Фото https://www.pxfuel.com/en