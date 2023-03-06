Во Владимирской области прокуратура через суд добилась появления нового автобусного...
Во Владимирской области прокуратура через суд добилась появления нового автобусного маршрута.
Муромской городской прокуратурой установлено, что вопрос об организации межмуниципального маршрута «Муром – Новые Котлицы» Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области длительное время не рассматривался. Жители лишены полноценного регулярного транспортного сообщения, что существенно ущемляет их права и законные интересы, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
В Муромский городской суд было направлено соотвествующее административное исковое заявление. Требования прокурора судом удовлетворены.
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