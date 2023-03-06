Во Владимирской области прокуратура оспорила увеличение частных земельных участков на льготных...

Во Владимирской области прокуратура оспорила увеличение частных земельных участков на льготных основаниях.Прокуратура Владимирской области установила, что с жителем Киржача, на его земельный участок площадью 401 кв. м., администрацией города незаконно заключены соглашения, по которым к указанному участку на льготных основаниях (за 15% от кадастровой стоимости), без проведения торгов присоединены другие участки. И начальная площадь участка увеличилась в три раза - почти до 1,2 тыс. кв. м. Кроме того, тем же способом незаконно увеличена площадь участка ещё одной местной жительницы.Прокуратурой Киржачского района в суд направлено два исковых заявления об оспаривании указанных сделок и применении последствий недействительности ничтожных сделок с целью возврата земельных участков в муниципальную собственность. сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Ранее по результатам прокурорской проверки по аналогичным фактам возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.Фото https://www.pxfuel.com/en