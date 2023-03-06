Во Владимирской области серийный вор украл из дачных домиков имущество на 230 тысяч...

Во Владимирской области серийный вор украл из дачных домиков имущество на 230 тысяч рублей.Следователи ОМВД России по Петушинскому району завершили расследование многоэпизодного уголовного дела. 43-летнему местному жителю, предъявлено обвинение в совершении краж из дачных домов осенью прошлого года, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Потерпевшие лишились бытовой техники, электроприборов, проводов и другого имущества, представляющего ценность. Общий материальный ущерб, причиненный собственникам, превысил 230 000 рублей.Задержанный признал свою вину в совершении восьми эпизодов и рассказал, что продавал ворованное по заниженной стоимости.Его уголовное дело направлено в суд.Фото https://www.pxfuel.com/en