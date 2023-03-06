Во Владимирской области водители получали свидетельства от автошколы без фактического обучения. В...

Во Владимирской области водители получали свидетельства от автошколы без фактического обучения.В результате оперативных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру задокументировали факт получения денежных средств в качестве коммерческого подкупа руководителем одной из автошкол.Установлено, что в октябре 2022 года 58-летний директор учебного центра незаконно получил деньги от двух граждан за выдачу им свидетельств о профессии водителя категории «В» без обучения и экзаменов. В качестве коммерческого подкупа мужчина получил от них в общей сложности 28 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Владимирской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.Фото https://www.pxfuel.com/en