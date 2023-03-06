Во Владимирской области выявлен 121 гектар заросшей сорняками земли сельскохозяйственного...

Во Владимирской области выявлен 121 гектар заросшей сорняками земли сельскохозяйственного назначения.Госинспекторами Управления Россельхознадзора на территории Владимирской области было проведено выездное обследование земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью более 121 га, расположенных на территории Гороховецкого района.Установлено, что на всей площади собственниками было допущено зарастание сухостоем сорной и древесно-кустарниковой растительности. На момент осмотра вся площадь обследуемых сельхозугодий была покрыта снегом (высота снежного покрова от 60 см), сообщила пресс-служба ведомства.Зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью, свидетельствующее о неиспользовании земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства, является индикатором нарушения обязательных требований. Это может служить поводом к привлечению собственника сельскохозяйственных земель к административной ответственности, уточнили в Управлении Россельхознадзора.Фото Управления Россельхознадзора.