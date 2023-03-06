Во Владимирской области за сутки еще 79 человек заболели коронавирусом.
За прошедшие сутки 6 марта...
Во Владимирской области за сутки еще 79 человек заболели коронавирусом.
За прошедшие сутки 6 марта подтверждео 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекциейю
20 случаев во Владимире,
12 в Муромском районе,
9 - в Ковровском,
3 в Петушинском,
4 - в Кольчугинском,
3 - в Александровском,
1 - в Юрьев-Польском,
10 - в Гусь-Хрустальном,
1 - в Судогодском,
2 - в Собинском,
1 - в г. Радужный,
3 - в Киржачском,
2 - в Камешковском,
1 - в Меленковском,
1 - в Вязниковском,
5 - в Суздальском,
1 - в Селивановском районе.