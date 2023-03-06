Во Владимирской области за сутки еще 79 человек заболели коронавирусом. За прошедшие сутки 6 марта...

Во Владимирской области за сутки еще 79 человек заболели коронавирусом.За прошедшие сутки 6 марта подтверждео 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекциейю20 случаев во Владимире,12 в Муромском районе,9 - в Ковровском,3 в Петушинском,4 - в Кольчугинском,3 - в Александровском,1 - в Юрьев-Польском,10 - в Гусь-Хрустальном,1 - в Судогодском,2 - в Собинском,1 - в г. Радужный,3 - в Киржачском,2 - в Камешковском,1 - в Меленковском,1 - в Вязниковском,5 - в Суздальском,1 - в Селивановском районе.