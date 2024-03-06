5 марта 2024 года в возрасте 72-х лет ушёл из жизни Владимир Игоревич Трубин 5 марта 2024 года...

5 марта 2024 года в возрасте 72-х лет ушёл из жизни Владимир Игоревич Трубин5 марта 2024 года после тяжёлой продолжительной болезни в возрасте 72 лет ушёл из жизни Владимир Игоревич Трубин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Владимирской области. Практически всю жизнь В.И. Трубин посвятил работе в сфере культуры.Владимир Игоревич родился 11 декабря 1951 года во Владимире. Окончил среднюю школу № 25 и исторический факультет Владимирского педагогического института.В 1976 году, будучи сам очень талантливым танцором, участвовал в создании танцевального коллектива «СТЭП» на базе ДК завода «Электроприбор».В 1984 году возглавил ДК химзавода, где за короткий срок сумел создать сразу несколько творческих коллективов: любительский театр драмы, театр оперетты, хор «Распев», ансамбль бального танца, любительские клубы музыки.С 1986 года он – директор областного театра драмы, а в апреле 1987-го возглавил областной Дворец культуры.Здесь Владимир Игоревич в полную силу проявил себя талантливым руководителем. Его особой заботой стал коллектив танцоров, где затем были воспитаны яркие танцевальные дуэты, не раз проявившие себя на международных и всероссийских конкурсах.В декабре 2009 года Владимир Трубин был назначен директором департамента по культуре администрации Владимирской области. Проработав несколько лет в этой должности, он вновь вернулся в ОДК к любимой работе.Во Владимирском колледже культуры вёл семинары и читал лекции по хореографическому искусству.За более чем четыре десятилетия существования коллектива «СТЭП» Владимир Трубин воспитал множество учеников, которые разъехавшись по различным странам и регионам нашей страны.Сегодня многие из них сами являются преподавателями бальных и спортивных танцев, продолжая благородное дело своего первого учителя.О месте и времени прощания с Владимиром Трубиным будет сообщено дополнительно.Фото: Министерство культуры Владимирской области