6 марта 2024 года на одной из улиц города Владимира будет полностью остановлена подача...

6 марта 2024 года на одной из улиц города Владимира будет полностью остановлена подача газаАдминистрация города Владимира сообщает, в связи с производством ремонтных работ 6 марта 2024 года с 10.00 до 14.00 будет полностью остановлена подача газа по адресу:ул. Нижняя Дуброва, д.23 (п.1,2).Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства.Фото: нейросеть