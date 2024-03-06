Это первая партия вакцины в 2024 году

Во вторник, 5 марта, министерство здравоохранения Владимирской области сообщило о прибытии первой партии вакцины от пневмококка в 2024 году. Приобретение данной вакцины было осуществлено на средства областного бюджета. Планируется, что до конца 2024 года будет получена вторая партия, состоящая из 3 тыс. доз.Пневмококковая инфекция является потенциальным источником развития тяжелых заболеваний, таких как пневмония и менингит. Принципиально важно привиться от этой инфекции в первую очередь для группы лиц, подверженных риску. К таким людям относятся те, которые страдают заболеваниями легких или имели пневмонию в анамнезе, имеют сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, имеют проблемы с ожирением, никотиновую зависимость,а также являются лицами старше 65 лет.