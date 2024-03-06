Троих жителей Ярославля ждёт уголовная ответственность за хищение в особо крупном размере.

Александровский городской суд вынес приговор за кражу 70 миллионов рублей. Как стало известно в ходе следствия, организаторов было 5, но установить личность удалось лишь у троих.Кража произошла в конце лета 2020 года. Один из подозреваемых работал водителем в негосударственной организации и узнал о перевозке «круглой» суммы. Сговорившись с остальными, мужчины осуществили свой план.Суд вынес решение в виде колонии на 4 года и 3 месяца организатору и по 3 года и 9 месяцев его помощникам. Как сообщила пресс-служба Александровского суда, требование возместить материальный ущерб одобрено.