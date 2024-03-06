Об этом рассказали представители пресс-службы администрации города.

Автовладельцев просят убрать свои машины с улиц Владимира. Об этом рассказали представители пресс-службы администрации города.Так, уборка снега будет производиться с 20:00 до 7:00 следующего дня. Чтобы не мешать работе спецтранспорта, автомобили следует убрать со следующих улиц:Ул. Горького, остановка «Река Содышка» (разворотное кольцо);Ул. Куйбышева;Ул. Растопчина;Ул. Красноармейская (от проспекта Строителей до проспекта Ленина и обратно);Большой проезд (от проспекта Ленина);Проспект Строителей.