Автовладельцев просят убрать свой транспорт с улиц Владимира
Об этом рассказали представители пресс-службы администрации города.
Автовладельцев просят убрать свои машины с улиц ..
Автовладельцев просят убрать свой транспорт с улиц Владимира
Об этом рассказали представители пресс-службы администрации города.
Автовладельцев просят убрать свои машины с улиц Владимира. Об этом рассказали представители пресс-службы администрации города.
Так, уборка снега будет производиться с 20:00 до 7:00 следующего дня. Чтобы не мешать работе спецтранспорта, автомобили следует убрать со следующих улиц:
Ул. Горького, остановка «Река Содышка» (разворотное кольцо);
Ул. Куйбышева;
Ул. Растопчина;
Ул. Красноармейская (от проспекта Строителей до проспекта Ленина и обратно);
Большой проезд (от проспекта Ленина);
Проспект Строителей.