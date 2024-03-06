Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области за неделю 98 человек заболели ковидом– Владимирскую школу №26 отремонтируют за 78 миллионов рублей– Дом Культуры в поселке Садовый

Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области за неделю 98 человек заболели ковидом– Владимирскую школу №26 отремонтируют за 78 миллионов рублей– Дом Культуры в поселке Садовый Суздальского района обновился– Владимирский самбист Антон Коновалов стал четырехкратным чемпионом России