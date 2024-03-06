Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области за неделю 98 человек заболели ковидом– Владимирскую школу №26 отремонтируют за 78 миллионов рублей– Дом Культуры в поселке Садовый
<a href="https://33live.ru/novosti/06-03-2024-dajdzhest-obshhestvo-06032024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 06.03.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области за неделю 98 человек заболели ковидом– Владимирскую школу №26 отремонтируют за 78 миллионов рублей– Дом Культуры в поселке Садовый
[url=https://33live.ru/novosti/06-03-2024-dajdzhest-obshhestvo-06032024.html]Дайджест (общество) 06.03.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области за неделю 98 человек заболели ковидом– Владимирскую школу №26 отремонтируют за 78 миллионов рублей– Дом Культуры в поселке Садовый