Дисквалифицирован руководитель подрядной организации, не завершившей работы в...

Дисквалифицирован руководитель подрядной организации, не завершившей работы в срокДисквалифицирован руководитель подрядной организации, не завершившей в срок работы по строительству автомобильной дороги «Доброград-Медынцево».Ковровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.23 сентября 2022 года МБУ Ковровского района «Служба единого заказчика» и ООО «Байкал» заключили контракт по строительству автомобильной дороги в Ковровском районе. Строительство было необходимо для улучшения транспортной доступности поселка Доброград, а ее стоимость составила более 95 миллионов рублей.1 октября 2023 года срок исполнения контракта истек. Подрядчик не завершил работы, акты приемки сторонами не были подписаны.Как итог, - прокурор вынес представление в отношении руководителя подрядной организации.«Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В результате ему назначили наказание в виде дисквалификации на 6 месяцев. Отметим, что после вмешательства городской прокуратуры работы на объекте подрядчиком активизированы. В настоящее время строительство дороги завершено.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области