Дом культуры в поселке Садовый Суздальского района обновился, рассказали в правительстве области. В здании оборудовали фойе с выставочными пространствами и гардеробом. На первом этаже

Дом культуры в поселке Садовый Суздальского района обновился, рассказали в правительстве области. В здании оборудовали фойе с выставочными пространствами и гардеробом. На первом этаже теперь расположен зрительный зал на 260 мест. Помимо него танцевальный зал с новым звуковым световым оборудованием, гримёрная и костюмерная комнаты, санузлы. На втором этаже – комнаты для проведения кружков для молодёжи