«Дух пряного марта»: во Владимирскую область медленно приходит весна Гребень холодного...

«Дух пряного марта»: во Владимирскую область медленно приходит веснаГребень холодного скандинавского антициклона оказывает влияние на погоду во Владимирской области. В такой ситуации небо будет затянуто облаками, а температура воздуха не преодолеет нулевую отметку.В среду, 7 марта 2024 года, не убирайте далеко зимнюю куртку, ведь весна еще не «разогналась». Отметка на термометре в этот день составит -2°С.В сравнении с началом недели, юго-западный ветер чуть усилит свой натиск, и будет двигаться со скоростью 2м/с.Влажность опустится до 58%.Вечер будет прохладным. Температура воздуха в темное время суток достигнет -7°С.В Гидрометцентре сообщили о прогнозируемом повышенном атмосферном давлении, которое составит - 755 мм ртутного столба.Важно сохранять воодушевленное настроение, несмотря на погоду. Мелодичное творчество русских поэтов помогает вспомнить, как много искренних чувств овеяны мартовским месяцем.«Дух пряный марта был в лунном круге,Под талым снегом хрустел песок.Мой город истаял в мокрой вьюге,Рыдал, влюбленный, у чьих-то ног.Ты прижималась все суеверней,И мне казалось — сквозь храп коня -Венгерский танец в небесной черниЗвенит и плачет, дразня меня...»(Александр Блок)Народный прогноз на 6 марта:На Руси верили: сосны и ели шумят – к теплу; жаворонок запел – весна будет ранней; если опустился туман, то ждали сырое лето.Фото: freepik.com; Fusion Brain, платформа для генерации изображений