«Дух пряного марта»: во Владимирскую область медленно приходит весна
Гребень холодного...
«Дух пряного марта»: во Владимирскую область медленно приходит весна
Гребень холодного скандинавского антициклона оказывает влияние на погоду во Владимирской области. В такой ситуации небо будет затянуто облаками, а температура воздуха не преодолеет нулевую отметку.
В среду, 7 марта 2024 года, не убирайте далеко зимнюю куртку, ведь весна еще не «разогналась». Отметка на термометре в этот день составит -2°С.
В сравнении с началом недели, юго-западный ветер чуть усилит свой натиск, и будет двигаться со скоростью 2м/с.
Влажность опустится до 58%.
Вечер будет прохладным. Температура воздуха в темное время суток достигнет -7°С.
В Гидрометцентре сообщили о прогнозируемом повышенном атмосферном давлении, которое составит - 755 мм ртутного столба.
Важно сохранять воодушевленное настроение, несмотря на погоду. Мелодичное творчество русских поэтов помогает вспомнить, как много искренних чувств овеяны мартовским месяцем.
«Дух пряный марта был в лунном круге,
Под талым снегом хрустел песок.
Мой город истаял в мокрой вьюге,
Рыдал, влюбленный, у чьих-то ног.
Ты прижималась все суеверней,
И мне казалось — сквозь храп коня -
Венгерский танец в небесной черни
Звенит и плачет, дразня меня...»
(Александр Блок)
Народный прогноз на 6 марта:
На Руси верили: сосны и ели шумят – к теплу; жаворонок запел – весна будет ранней; если опустился туман, то ждали сырое лето.
Фото: freepik.com; Fusion Brain, платформа для генерации изображений