Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на историю женщины из Мурома, которая тратит пенсию своего 15-летнего ребенка по своему усмотрению, в том числе и на алкоголь.
<a href="https://33live.ru/novosti/06-03-2024-glave-sledkoma-rf-dolozhat-o-proverke-muromlyanki-trativshej-pensiyu-syna-invalida-na-vypivku.html" target="_blank">Главе Следкома РФ доложат о проверке муромлянки, тратившей пенсию сына-инвалида на выпивку</a> - Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на историю женщины из Мурома, которая тратит пенсию своего 15-летнего ребенка по своему усмотрению, в том числе и на алкоголь.
[url=https://33live.ru/novosti/06-03-2024-glave-sledkoma-rf-dolozhat-o-proverke-muromlyanki-trativshej-pensiyu-syna-invalida-na-vypivku.html]Главе Следкома РФ доложат о проверке муромлянки, тратившей пенсию сына-инвалида на выпивку[/url] - Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на историю женщины из Мурома, которая тратит пенсию своего 15-летнего ребенка по своему усмотрению, в том числе и на алкоголь.