Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на историю женщины из Мурома, которая тратит пенсию своего 15-летнего ребенка по своему усмотрению, в том числе и на алкоголь.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на историю женщины из Мурома, которая тратит пенсию своего 15-летнего ребенка по своему усмотрению, в том числе и на алкоголь. Муромлянка стала героиней выпуска программы «Мужское / Женское» на Первом канале. Женщину уже лишили прав на троих детей. Не лишили только на несовершеннолетнего сына с инвалидностью. Пенсию в