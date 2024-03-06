Губернатор Владимирской области рассказал о планах строительства третьего моста через Клязьму Во...

Губернатор Владимирской области рассказал о планах строительства третьего моста через КлязьмуВо время выступления на расширенном заседании горсовета в Доме культуры молодёжи губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил о планах по созданию третьего моста через Клязьму, в районе улицы Мостостроевской.Власти планируют в 2024 году заняться ремонтом пока что единственного путепровода через Клязьму, после чего начнут проектирование третьего моста через реку. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в градостроительный план.Что же насчет второго моста? В настоящий момент его проектируют. На постройку выделили 120 миллионов рублей. Документы должны быть оформлены до 2 августа этого года.Вместе с мостом построят трассу к дороге Ладога-Лунево, а также одноуровневую кольцевую развязку. На это уйдет около 325 миллионов из регионального бюджета.Фото: ГТРК «Владимир»