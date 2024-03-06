Во владимирском комбинате «Тепличный» к Международному женскому дню вырастили более миллиона тюльпанов.

Во владимирском комбинате «Тепличный» к Международному женскому дню вырастили более миллиона тюльпанов. Об этом 6 марта рассказала регионального правительства.Специалисты предприятия посадили голландские луковицы в декабре прошлого года, а сегодня уже начали срезать цветы. В продажу продукция владимирских цветоводов поступит накануне праздника.«Причём радовать они будут не только жительниц Владимирской области, но и женщин из ближайших регионов страны», - отмечается в сообщении пресс-службы.