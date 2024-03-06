Как будет работать владимирская Областная клиническая больница в праздничные и выходные дни?
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Как будет работать владимирская Областная клиническая больница в праздничные и выходные дни?
Во владимирской Областной клинической больнице сообщили график работы в выходные и праздничные дни в период с 8 по 10 марта 2024 года.
Неотложная медицинская помощь по профилю «челюстно-лицевая хирургия» оказывается в круглосуточном режиме.
Региональный сосудистый центр, родильный дом оказывают неотложную медицинскую помощь в течение всего периода праздничных дней и выходных круглосуточно.
Плановая госпитализация в стационарные отделения ОКБ осуществляется согласно предварительно сформированному графику (по заранее сформированным спискам).
Клинико-диагностическая лаборатория:
- Экспресс-лаборатория работает круглосуточно все праздничные дни.
- Биоматериал по неонатальному скринингу принимается в приёмном отделении хирургического корпуса с 08:00 до 13:00 часов.
Кабинет МСКТ работает в круглосуточном режиме для оказания помощи пациентам с экстренными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
С 11 марта работает в плановом порядке по направлениям от лечащего врача территориальной поликлиники.
Лаборатория клинической иммунологии ОЦПБ СПИД будет принимать биоматериал (мазки на ПЦР) по следующему графику :
- 8 марта и 10 марта выходной.
- 9 марта – с 08:00 до 12:00 часов.
Фото: ГБУЗВО «Областная Клиническая Больница» г.Владимир