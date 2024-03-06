Как будет работать владимирская Областная клиническая больница в праздничные и выходные дни? Во...

Как будет работать владимирская Областная клиническая больница в праздничные и выходные дни?Во владимирской Областной клинической больнице сообщили график работы в выходные и праздничные дни в период с 8 по 10 марта 2024 года.Неотложная медицинская помощь по профилю «челюстно-лицевая хирургия» оказывается в круглосуточном режиме.Региональный сосудистый центр, родильный дом оказывают неотложную медицинскую помощь в течение всего периода праздничных дней и выходных круглосуточно.Плановая госпитализация в стационарные отделения ОКБ осуществляется согласно предварительно сформированному графику (по заранее сформированным спискам).Клинико-диагностическая лаборатория:- Экспресс-лаборатория работает круглосуточно все праздничные дни.- Биоматериал по неонатальному скринингу принимается в приёмном отделении хирургического корпуса с 08:00 до 13:00 часов.Кабинет МСКТ работает в круглосуточном режиме для оказания помощи пациентам с экстренными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.С 11 марта работает в плановом порядке по направлениям от лечащего врача территориальной поликлиники.Лаборатория клинической иммунологии ОЦПБ СПИД будет принимать биоматериал (мазки на ПЦР) по следующему графику :- 8 марта и 10 марта выходной.- 9 марта – с 08:00 до 12:00 часов.Фото: ГБУЗВО «Областная Клиническая Больница» г.Владимир