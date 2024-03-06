Народные приметы на 7 марта. Почему в Поликарпов день рекомендуется надеть красную одежду? В...

Народные приметы на 7 марта. Почему в Поликарпов день рекомендуется надеть красную одежду?В четверг, 7 марта 2024 года, верующие вспоминают святого мученика Поликарпа — ученика апостола Иоанна. Свою жизнь он посвятил управлению смирской паствою. После смерти Игнатия Богоносца стал «вождем всей Азии» в христианстве.В народе 7 марта прозвали Поликарпов день. Считалось, что с этого дня по 15 марта ещё могут вернуться холода. Отсюда и поговорка: "Март любит куролесить, морозами гордится, на нос садится".Есть и другое название праздника — «Кислые девки». На Руси верили, что девушки, которые пока не вышли замуж, будут «киснуть» без жениха до лета.Что можно и нельзя делать в Поликарпов день?- Уборку в доме 7 марта следует делать осторожно: если вдруг увидите где-то паутину, - не убирайте ее, и тем более нельзя убивать паука. Считалось, это накличет несчастья на всю семью.- Не стоит грустить, проводить день в тоске и печали, чтобы потом весь год не быть в плохом настроении.- Рекомендуется надеть одежду с красными элементами. В народе верили, что это притягивает удачу и финансовое благополучие.- Нельзя в этот день грубить женщинам и обижать их. Крестьяне считали, что это обернётся тяжелой болезнью.- Не рекомендуется в Поликарпов день ходить в грязной и рваной одежде, - это сулит нищету.Погодные приметы на 7 марта:- Лошадь легла на землю — будет метель.- Туман в этот день сулит сырое, дождливое и промозглое лето.- Громко поют синицы — скоро потеплеет.- Если в лесу слышится крик тетерева, то весна будет тёплая.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений