Как решают вопрос с медицинскими кадрами и как повышают физкульт-настрой среди горожан. Анонсы к строительному сезону в областной столице со сцены ДК Молодежи Александр Авдеев озвучил на

Как решают вопрос с медицинскими кадрами и как повышают физкульт-настрой среди горожан. Анонсы к строительному сезону в областной столице со сцены ДК Молодежи Александр Авдеев озвучил на расширенном заседании Горсовета. Что касается медицины – губернатор обозначил, что область выбрала «свою стратегию в этой части». Так, вскоре должны приступить к строительству новой поликлиники и станции скорой