Вместе с губернатором области и депутатами города спикер Заксобрания Ольга Хохлова заслушала итоговый отчет главы областного центра Дмитрия Наумова о деятельности администрации

Вместе с губернатором области и депутатами города спикер Заксобрания Ольга Хохлова заслушала итоговый отчет главы областного центра Дмитрия Наумова о деятельности администрации Владимира в прошлом году. Ольга Хохлова, председатель Заксобрания области Несмотря на те новые вызовы и возникшие трудности в ушедшем году, наш город смог продолжать путь своего развития и движения вперед. Сегодня говорили о