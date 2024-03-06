«Добросовестный» отец из Кольчугинского района выплатил долг по алиментам в размере 190 тысяч рублей только после того, как попал под уголовное дело. Вообще мужчина должен был выплачивать

«Добросовестный» отец из Кольчугинского района выплатил долг по алиментам в размере 190 тысяч рублей только после того, как попал под уголовное дело. Вообще мужчина должен был выплачивать четверть зарплаты на содержание своей 13-летней дочери, но в итоге забил на это, рассказали в пресс-службе УФССП по области. Приставы требовали горе-отцу явиться на прием и погасить долг.