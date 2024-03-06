«Отрава для людей»: перед судом предстанет житель Юрьев-Польского района, обвиняемый в смерти 5...

«Отрава для людей»: перед судом предстанет житель Юрьев-Польского района, обвиняемый в смерти 5 человекПеред судом предстанет житель Юрьев-Польского района, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности пяти лицамМужчина 1977 года рождения проживал с семьей в селе Энтузиаст Юрьев-Польского района и работал на территории сельскохозяйственного предприятия. В целях уничтожения тараканов в квартире, он тайно взял с работы пестицид, в составе которого содержался фосфид алюминия.В сентябре 2023 года он передал вещество своей племяннице 1996 года рождения, не объяснив ей опасность и порядок его использования. К сожалению, девушка была инвалидом 2 группы и не умела читать.После этого потерпевшая разложила пестицид у себя в квартире, закрыв при этом все двери и окна, и не покинув жилое помещение, в котором также находилась и ее семья.В результате от острого отравления погибла хозяйка квартиры, её муж, двое малолетних детей 2018 и 2021 года рождения, а также их 92-летняя соседка, в жилище которой отравляющие вещества попали через вентиляционные каналы.Спустя несколько дней другой родственник обнаружил погибших и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.«Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Юрьев-Польского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).» - сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области; пресс-служба прокуратуры Владимирской области