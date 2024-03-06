Перед судом предстанет женщина, ударившая ножом своего сожителя в Александрове Перед судом...

Перед судом предстанет женщина, ударившая ножом своего сожителя в АлександровеПеред судом предстанет жительница Подмосковья, ударившая ножом своего сожителя.9 января 2024 года женщина находилась в Александрове в одной из квартир дома №11 по улице Коссовичей. Вместе со своим сожителем и их общим знакомым они распивали спиртные напитки.В ходе разговора между фигуранткой и ее приятелем произошла ссора на почве ревности последнего. Обвиняемая вызвала полицию, но когда сотрудники правоохранительных органов приехали, компания заявила, что конфликт уже завершился.Когда полицейские покинули квартиру, ссора продолжилась. Потерпевший рассердился из-за их приезда. В этот момент женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла им несколько ударов в спину, живот, грудь и левую кисть потерпевшего.Испугавшись содеянного, обвиняемая вызвала скорую помощь.«Утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Подмосковья, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111. УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.Фото: freepik.com