Перед судом предстанет женщина, ударившая ножом своего сожителя в Александрове
Перед судом...
Перед судом предстанет женщина, ударившая ножом своего сожителя в Александрове
Перед судом предстанет жительница Подмосковья, ударившая ножом своего сожителя.
9 января 2024 года женщина находилась в Александрове в одной из квартир дома №11 по улице Коссовичей. Вместе со своим сожителем и их общим знакомым они распивали спиртные напитки.
В ходе разговора между фигуранткой и ее приятелем произошла ссора на почве ревности последнего. Обвиняемая вызвала полицию, но когда сотрудники правоохранительных органов приехали, компания заявила, что конфликт уже завершился.
Когда полицейские покинули квартиру, ссора продолжилась. Потерпевший рассердился из-за их приезда. В этот момент женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла им несколько ударов в спину, живот, грудь и левую кисть потерпевшего.
Испугавшись содеянного, обвиняемая вызвала скорую помощь.
«Утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Подмосковья, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111. УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.
Фото: freepik.com