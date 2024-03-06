Преподавательница биологии Елена Безукладнова стала «Заслуженным учителем Российской Федерации». Она преподает во владимирской школе №36. Почетное звание присвоено указом Президента,

Преподавательница биологии Елена Безукладнова стала «Заслуженным учителем Российской Федерации». Она преподает во владимирской школе №36. Почетное звание присвоено указом Президента, рассказали в пресс-службе областного правительства. Ранее две медработницы из больниц Владимирской области вошли в топ лучших медиков России. Это педиатр из Мурома и медсестра из Владимира. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: правительство