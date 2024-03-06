Сенатор Владимир Киселев встретился с учителями из Мурома В городе на Оке подвели итоги года...

Сенатор Владимир Киселев встретился с учителями из МуромаВ городе на Оке подвели итоги года педагога и наставника.В Муроме 12 педагогических династий. Киселёв обсудил с ними, как поднять престиж профессии учителя, привлечь молодых специалистов, создать условия для продолжения династий.Владимир Киселёв отметил, что в Муроме особенно внимательно относятся к этой профессии. В завершение встречи педагоги вручили сенатору подарок - юбилейное издание книги "Учителями славится Россия".- Важно то, что мы поддерживаем наших педагогов. Единовременные выплаты, которые есть у нас в округе Муром, для молодых специалистов, работающих первый и второй год. Это единовременная выплата от главы - мы их так называем - 40 тысяч рублей. Это компенсация за под найм жилого помещения - в размере пяти тысяч рублей.Владимир Киселёв, сенатор Совета Федерации:- Конечно, это здорово, когда дети идут по стопам родителей. И когда из поколения в поколения передается важность труда учителя. Потому что учитель - это состояние души больше, чем какая-то формальная профессия.