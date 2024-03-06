Смотрите Вести в 9.00: в поселке Садовый Владимирской области - долгожданное открытие Плата за...

Смотрите "Вести" в 9.00: в поселке Садовый Владимирской области - долгожданное открытиеПлата за проезд- На восстановление уйдут годы. Пострадавшая пассажирка владимирского троллейбуса будет добиваться компенсации в суде.Готовность №1- В Собинке затопило сто домов. Как отработали спасательные службы? В регионе прошли командно-штабные учения МЧССадовый культурный- Студия звукозаписи, кулинарная мастерская. И все это в сельском доме культуры. В поселке Садовый - долгожданное открытие.