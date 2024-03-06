В столице продолжится переход на экологически чистые автомобили.

В столице продолжится переход на экологически чистые автомобили.В ближайшие годы правительство Москвы продолжит поддерживать развитие такси и каршеринга, написал в своем мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, город будет уделять внимание переходу на экологически чистый транспорт.До 2030 года парк автомобилей каршеринга увеличится с 33 тысяч до 40 тысяч. Такси – с 70 до 80 тысяч.Также Москва планирует упорядочить использование средств индивидуальной мобильности для обеспечения безопасности пешеходов. Количество поездок с использованием такого транспорта вырастет с 350 до 750 тысяч в сутки и сравнится с пассажиропотоком линии метрополитена, рассказал Собянин."В рамках проектов благоустройства сложившихся городских кварталов и строительства новых жилых и общественных комплексов особое внимание уделим улучшению пешей доступности транспортных объектов", – добавил мэр.Ранее мэр Собянин о планах Москвы по развитию транспортной системы до 2030 года. В частности, в столичной подземке появятся еще три линии метро – Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Продолжится обновление подвижного состава и строительство городских вокзалов.